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Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Международная панорама
27 декабря, 11:49 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Причиной Авигдор Либерман называет политику Франции в отношении еврейского государства и запланированную на 15 января в Париже конференцию по ближневосточному урегулированию
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман

© EPA/ABIR SULTAN/POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министр обороны Израиля, лидер партии "Наш дом - Израиль"(НДИ) Авигдор Либерман призвал евреев Франции переезжать в Израиль в связи с политикой Франции в отношении еврейского государства и запланированной на 15 января в Париже конференцией по ближневосточному урегулированию.

"Достаточно посмотреть на все голосования Франции в международных организациях за последний год - в ЮНЕСКО, в Совете по правам человека ООН, в Совете Безопасности ООН, и все становится ясно", - сказал он. Высказывания министра на заседании НДИ приводит во вторник пресс-служба возглавляемой Либерманом партии.

В том, что касается конференции в Париже, Либерман сказал, что эта конференция будет безрезультатной. "Это не мирная конференция, никаких проблем она решить не может, да и не собирается, - продолжил министр. - Это самый настоящий трибунал против Государства Израиль".

По мнению Либермана, "главная цель (конференции) состоит в нанесении максимального ущерба безопасности Израиля, очернении еврейского государства". "Судя по той информации, которая доходит до нас, там готовится фактически современный процесс Дрейфуса, - продолжил министр. - Только теперь на скамье подсудимых вместо одного еврея будет весь народ Израиля"

По словам Либермана, конференция в Париже "еще более ухудшит отношение к евреям во Франции". "На фоне того, что мы видели за последние годы - теракты в еврейской школе в Тулузе, в кошерном магазине в Париже, антисемитские инциденты - ситуация обострится еще больше", - сказал министр.

По его мнению, "возможно, пришло время сказать французским евреям: это не ваше государство, это не ваша земля, оставьте Францию и приезжайте в Израиль". "Мне это видится единственно правильным ответом на этот сговор - иначе данную "конференцию" я назвать не могу", - указал министр.

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