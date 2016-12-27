Израиль временно ограничивает рабочие связи со странами СБ ООН из-за резолюции 2334

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль временно ограничивает рабочие связи со странами, поддержавшими в Совете Безопасности ООН 23 декабря резолюцию 2334, осуждающие еврейские поселения на палестинских территориях. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД еврейского государства Эмануэль Нахшон.

"Мы будем временно ограничивать нашу работу здесь с посольствами стран, которые проголосовали против Израиля, и мы собираемся ограничить визиты представителей высокого уровня в Израиль и из Израиля в эти страны", - сказал он.

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, и он был принят.

Нетаньяху уже в субботу объявил об отмене планировавшегося на этой неделе визита в еврейское государство украинского премьера Владимира Гройсмана из-за голосования Киева в СБ ООН за резолюцию по поселениям. В воскресенье премьер вызвал к себе на беседу посла США, а также дал указание МИД вызвать послов стран - членов СБ ООН, голосовавших за документ по поселениям.

Резолюцию, предложенную, а затем снятую Египтом с голосования в четверг, выдвинули повторно в пятницу в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии, а также отменил визит главы МИД Сенегала, который должен был состояться через три недели, и прекратил реализацию всех программ помощи этой стране. С Малайзией и Венесуэлой у Израиля нет дипотношений.

Нетаньяху также отдал распоряжение министерству иностранных дел в течение месяца провести ревизию отношений Израиля с ООН.