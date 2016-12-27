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США лидирует на мировом рынке оружия по итогам 2015 года

Международная панорама
27 декабря, 13:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, декабря. /ТАСС
Россия и Франция в прошлом году поделили второе место
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. По итогам 2015 года США заняли первое место по объемам продаж продукции военного назначения (ПВН) развивающимся странам. Как свидетельствуют данные опубликованного отчета Исследовательской службы Конгресса США CRS (Congressional Research Service) по поставкам обычных вооружений развивающимся странам за последние 8 лет, в прошлом году США поставили этим странам ПВН на сумму $11,9 млрд (35,42% от мирового объема поставок ПВН).

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Россия и Франция в прошлом году поделили второе место, поставив развивающимся странам ПВН на $6,2 млрд (по 18,45% от мирового объема поставок оружия).

По итогам 2015 года США стали безусловным лидером по стоимости подписанных контрактов на поставку ПВН развивающимся странам ($40,2 млрд или 50,29% от объема всех подписанных соглашений), в то время как в 2014 году США подписали таких соглашений только на $36,1 млрд. Соглашения на поставку ПВН формируют портфель заказов, выполнение которого может занимать до нескольких лет.

Второе место в мире по объему подписанных соглашений в 2015 году заняла Франция - 15,3 млрд долларов (19,16%), в то время как в 2014 году эта страна подписала таких соглашений на сумму $5,7 млрд.

России CRS отводит третье место по этому показателю ($11 млрд), в то время как в 2014 году РФ подписала таких соглашений на сумму $10,2 млрд.

Что касается объемов продаж ПВН на мировом рынке вооружений в 2015 году, то, по данным CRS, США лидируют по этому показателю ($16,9 млрд или 36,62% от общего объема продаж).

Россия по объемам продаж в 2015 году занимает второе место ($7,2 млрд), в то время как Франция стала третьим экспортером вооружений ($7 млрд). Согласно отчету CRS, США и Россия занимают первое и второе место, соответственно, по суммарным объемам экспорта ПВН за последние 8 лет (2008-2015 годы).

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