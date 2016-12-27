Савченко представила новое общественное движение "Руна"

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украинская экс-военнослужащая, депутат Верховной рады Надежда Савченко представила на пресс-конференции во Львове новую гражданскую платформу "Руна".

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу ("Руна" - "Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС), - заявила Савченко. - "Руна" не будет политическим проектом. Партия - это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно".

Савченко и ее единомышленники представили также концепцию нового движения. Суть ее, отметила депутат, в том, что "изменения в системе должны произойти не в лицах, а именно в том, что люди должны направить власть, чтобы реализовать право украинца жить так, как чувствует его аутентичная душа". Инструментом изменения политической системы Украины сторонники движения считают "настоящую украинскую элиту, не связанную с олигархами".

В конце октября Савченко написала заявление о выходе из партии "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко), по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году. Фракция "Батькивщина" 15 декабря исключила ее из своего состава, а 22 декабря Рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ, затем из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Савченко попала в немилость после своих поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.