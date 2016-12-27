Итальянская газета напечатала послание Путина Совфеду

РИМ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская газета Il Giornale напечатала речь президента РФ Владимира Путина, произнесенную перед Федеральным собранием 1 декабря. Издание перевело выдержки, где российский президент говорит о приоритетах внутренней и внешней политики России.

"Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их - и, как видим, не без результата - на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества", - начинается текст, размещенный на целом развороте.

Отдельные большие части посвящены темам экономики, внешней политике и терроризму.

Это не первый случай, когда итальянская пресса публикует обращения российского президента - в ноябре La Stampa напечатала выдержки выступления Владимира Путина на последнем дискуссионном Валдайском клубе, прошедшем 24-27 октября.