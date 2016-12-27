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В Турции начался процесс над подозреваемыми в причастности к попытке путча

Международная панорама
27 декабря, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Из 29 полицейских, представших перед судом, 21 грозит по три пожизненных заключения, сообщает агентство Anadolu
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции начался во вторник в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, перед судом предстали 29 полицейских. 21 из них грозит три пожизненных заключения, остальным - от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

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25 из подсудимых были арестованы ранее за отказ подчиняться приказам, направленным на противостояние попытке переворота. Их также обвиняют в попытках убедить своих коллег и других граждан Турции не сопротивляться перевороту, отмечает агентство.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США. В конце июля власти страны в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более ста тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
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