В Турции начался процесс над подозреваемыми в причастности к попытке путча

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции начался во вторник в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Anadolu.
По его данным, перед судом предстали 29 полицейских. 21 из них грозит три пожизненных заключения, остальным - от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.
25 из подсудимых были арестованы ранее за отказ подчиняться приказам, направленным на противостояние попытке переворота. Их также обвиняют в попытках убедить своих коллег и других граждан Турции не сопротивляться перевороту, отмечает агентство.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.
В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США. В конце июля власти страны в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более ста тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.