В Турции начался процесс над подозреваемыми в причастности к попытке путча

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции начался во вторник в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, перед судом предстали 29 полицейских. 21 из них грозит три пожизненных заключения, остальным - от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

25 из подсудимых были арестованы ранее за отказ подчиняться приказам, направленным на противостояние попытке переворота. Их также обвиняют в попытках убедить своих коллег и других граждан Турции не сопротивляться перевороту, отмечает агентство.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США. В конце июля власти страны в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более ста тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.