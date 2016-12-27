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Захарова: наличие в сирийской оппозиции иностранных советников не является сюрпризом

Международная панорама
27 декабря, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала данные о том, что армия Сирии при освобождении Алеппо взяла в плен десятки военных и политических советников, оказавшихся гражданами стран НАТО
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Наличие в рядах сирийской вооруженной оппозиции наемников и иностранных "советников" не является сюрпризом, российская сторона указывала на это постоянно. На данное обстоятельство обратила внимание на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что при освобождении Алеппо сирийской армией были взяты в плен несколько десятков военных и политических советников, которые оказались гражданами стран НАТО.

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Официальный представитель дипведомства сказала, что не располагает информацией о плененных, однако "наличие огромного количества наемников, которые выдавали себя за борцов за некую демократию в Сирии, а на самом деле являлись гражданами совершенно иных государств и исповедовали совершенно иную идеологию, которая не имела никакого отношения к сирийской демократии, - это вообще никакой не секрет".

"И вооруженная оппозиция, и умеренные - многие из них были ведомы теми самыми наемниками - инструкторами, заброшенными в Сирию, огромным количеством иностранцев, которые там формировали соответствующую повестку, отнюдь не мирную, - отметила Захарова. - Работа по внедрению людей под видом сирийской оппозиции велась активнейшим образом".

В этой связи дипломат напомнила об операции под девизом "обучи и оснасти", в ходе которой западные инструкторы тренировали представителей сирийской оппозиции. Чем закончилась эта операция, сколько рекрутов там обучили и оснастили, куда все эти люди делись и кем они стали - никому не известно. Но зато Сирию буквально заполонили "террористы всех мастей из всех регионов", констатировала Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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