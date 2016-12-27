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СМИ: правительство Йемена предварительно согласилось на новый мирный план ООН

Международная панорама
27 декабря, 17:12 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Обновленный документ стал результатом консультаций, прошедших в Эр-Рияде в середине декабря
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 декабря. Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Йемена дали свое предварительное согласие на новый план по урегулированию, предложенный спецпосланником генсека ООН Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным источников телеканала в правительстве арабской страны, обновленный документ стал результатом консультаций, прошедших в Эр-Рияде при участии представителей США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и эмиссара ООН в середине декабря. Официальная позиция йеменского руководства будет озвучена после получения утвержденного текста.

Как утверждает телеканал, новая дорожная карта обязывает мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") покинуть занимаемые ими населенные пункты и сложить оружие, после чего будет запущен политический процесс. Документ учитывает резолюцию 2216 Совбеза ООН, инициативу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и итоги межйеменского национального диалога, что неоднократно требовали йеменские власти.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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