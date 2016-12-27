СМИ: правительство Йемена предварительно согласилось на новый мирный план ООН

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 декабря. Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Йемена дали свое предварительное согласие на новый план по урегулированию, предложенный спецпосланником генсека ООН Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным источников телеканала в правительстве арабской страны, обновленный документ стал результатом консультаций, прошедших в Эр-Рияде при участии представителей США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и эмиссара ООН в середине декабря. Официальная позиция йеменского руководства будет озвучена после получения утвержденного текста.
Как утверждает телеканал, новая дорожная карта обязывает мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") покинуть занимаемые ими населенные пункты и сложить оружие, после чего будет запущен политический процесс. Документ учитывает резолюцию 2216 Совбеза ООН, инициативу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и итоги межйеменского национального диалога, что неоднократно требовали йеменские власти.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.