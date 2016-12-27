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Суд Египта обязал телекомпанию Al Jazeera выплатить $270 тыс. за плагиат

Международная панорама
27 декабря, 18:03 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Изначально истец требовал взыскать с телекомпании около $540 тысяч
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КАИР, 27 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Суд Египта обязал катарскую телекомпанию Al Jazeera выплатить 5 млн египетских фунтов (около $270 тыс.) в качестве возмещения ущерба египетскому журналисту, чьи материалы она нелегально использовала в течение длительного времени. Об этом постановлении сообщил представитель Каирского суда по экономическим спорам.

Он пояснил, что суд частично удовлетворил иск египетского оператора, который "требовал от Al Jazeera возмещения материального и морального ущерба, нанесенного ему в результате размещения в эфире телекомпании без его ведома материалов из личного архива". Журналист в качестве компенсации хотел получить от телекомпании 10 млн фунтов (около $540 тыс.).

В материалах дела отмечается, что Al Jazeera без согласия автора долгое время распространяла фотографии и видеоматериалы из личного архива журналиста, в частности, о войне в Афганистане и деятельности бывшего главаря террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

По словам самого египетского оператора, телеканал "сотни раз без его разрешения использовал его фотографии и видеосюжеты для оформления своих собственных репортажей". Кроме того, согласно заявлению истца, Al Jazeera без каких-либо законных оснований продавала эти авторские материалы другим средствам массовой информации.

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