Защита Януковича инициирует уголовное дело из-за отказа в допросе по видеосвязи

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк будет инициировать уголовное дело по факту нарушения права его подзащитного на защиту в связи с отказом Печерского суда Киева провести его допрос в режиме видеосвязи.

"Решение суда (об отказе провести допрос в режиме видеосвязи) является преступным, потому что им Виктор Янукович лишен возможности дать показания суду, которые он считает необходимыми по делу против него о государственной измене", - сказал Сердюк в эфире канала "112". По его словам, "эти действия подпадают под положения статей 374, 375 Уголовного кодекса Украины как нарушение права лица на защиту и вынесение заведомо неправосудного решения". "В связи с этим были вызваны представители полиции, сейчас будет подготовлено и подано соответствующее заявление о совершении преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что будет "инициировать уголовное дело и примет все необходимые юридические меры, чтобы принудить Генпрокуратуру и суд получить показания от Януковича по делу о госизмене".

Ранее во вторник Печерский районный суд отклонил заявление адвоката об отводе судьи Кристины Тарасюк, которая начала 26 декабря рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования. Как сообщил корреспонденту ТАСС адвокат, "причина отвода - предвзятость и принятия решений под политическим давлением".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября во время судебного заседания по делу сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Януковича, которого он обвинил в государственной измене. Защита Януковича ходатайствовала о проведение допроса в режиме видеосвязи, однако Печерский районный суд Киева 26 декабря отклонил данное ходатайство.