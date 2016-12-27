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Медведчук: политические амбиции и популизм не должны мешать обмену пленными

Международная панорама
27 декабря, 18:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС
Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" назвал освобождение ДНР двух украинских пленных актом доброй воли
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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук назвал освобождение провозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) двух украинских пленных актом доброй воли.

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В интервью ТАСС он особо подчеркнул, что ни политические амбиции, ни различные популистские заявления не должны помешать процессу обмена пленными.

"Исключительно положительно отношусь к освобождению в одностороннем порядке двух женщин: Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак, которые ранее удерживались в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Оцениваю это как шаг доброй воли. Считаю, что каждый, кто может помочь освобождению наших граждан, должен это делать".

Нужно найти знаменатель

По словам Медведчука, чтобы ускорить процесс освобождения, стороны "просто обязаны найти тот знаменатель, который позволит нам проводить обмены". "Поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями ОРДО и ОРЛО", - сказал он.

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"Уверен, что украинская сторона должна любой ценой освободить наших граждан, и этому не должны мешать политические амбиции и громкие популистские заявления, особенно тех, кто не имеет никакого отношения к переговорному процессу. Свобода этих людей - не повод для торга и установления любого "обменного курса", - заявил лидер "Украинского выбора".

Говоря о ситуации с обменом в целом в уходящем году, Медведчук охарактеризовал ее как сложную. В то же время он напомнил, что удалось освободить 24 человека, которые находились в республиках Донбасса, а также трех граждан Украины, которые были осуждены на территории РФ. В свою очередь украинской стороной были переданы провозглашенным республикам 36 человек. "Я считаю, что освобождение 63 человек, которые смогли вернуться домой, к своим семьям, - это существенный результат, который можно и нужно улучшать. Тем более, что основания для этого есть", - указал политик.

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Кроме того, он пояснил, что в настоящее время украинская сторона продолжает разыскивать 106 человек, из которых установлено точное местонахождение 55 удерживаемых. Представители ДНР разыскивают на территории Украины 494 человека, ЛНР - 458. На территории Украины из этих лиц установлено местонахождение 616 пленных, уточнил Медведчук.

Согласно "Минску-2"

Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.

Сегодня власти ДНР передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - в качестве жеста доброй воли.

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