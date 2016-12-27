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Иран готов рассмотреть просьбу РФ об использовании военной базы Хамадан

Международная панорама
27 декабря, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В Минобороны страны отметили, что в настоящее время переговоры об использовании базы не ведутся
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Иран готов в любой момент рассмотреть запрос России на использование иранской базы Хамадан, но переговоры об этом пока не ведутся. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

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"Поскольку мы сотрудничаем с Россией в борьбе с терроризмом, то мы предоставили ей некоторые льготы для взлета и посадки боевых самолетов. И в любой момент, когда мы почувствуем необходимость, и если Россия обратится с просьбой снова предоставить ей эти льготы, мы рассмотрим это, учитывая текущие обстоятельства, и примем решение по этому поводу", - сказал он, отметив, что в настоящее время переговоры об использовании базы не ведутся.

"Мы не подписывали с Россией никакого соглашения, позволяющего использовать наши базы в любое время. В зависимости от обстоятельств, при наличии просьбы от России, и если мы увидим необходимость в этом, мы готовы оказать в этом помощь", - подчеркнул Дехган.

В августе российская авиация впервые использовала иранский аэродром Хамадан для нанесения ударов по боевикам в Сирии.

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