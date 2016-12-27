Reuters: коалиция "Демократические силы Сирии" надеется получить от США ПЗРК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Действующая при поддержке США вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая из курдских и арабских отрядов, надеется получить от Вашингтона переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК). Об этом заявил агентству Reuters официальный представитель СДС Таляль Силло.

"В настоящее время самолеты не наносят по нам удары, однако в будущем это может произойти, и поэтому мы просим предоставить нам их (средства ПВО - прим. ТАСС)", - цитирует агентство слова Таляля Силло.

Основу "Сил демократической Сирии" составляют так называемые Силы народной самообороны (СНС) - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз". При поддержке США "Силы демократической Сирии" ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). ИГ не имеет авиации, однако представитель СДС заявил, что ПЗРК нужны этой группировке для борьбы с потенциальными будущими врагами.

Представитель СДС отказался уточнить, каких именно возможных врагов, располагающих боевой авиацией, он имеет в виду. Однако Силло отметил, что в настоящее время группировка СДС не находится в боевом противостоянии с сирийскими правительственными силами, передает Reuters. В то же время агентство напоминает, что в августе правительственные силы Сирии нанесли авиаудары по силам самообороны сирийских курдов в районе города Хасеке.

Reuters также отмечает, что Турция враждебно относится к сирийской курдской партии "Демократический союз" и ее боевому крылу СНС. Анкара обвиняет эту группировку в связях с Рабочей партией Курдистана, которая развернула кампанию вооруженной борьбы с властями на территории населенных курдами районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии.

Силло сообщил, что США предоставили "Силам демократической Сирии" противотанковые ракеты после того, как эта группировка стала принимать участие в наступлении на захваченный ИГ сирийский город Ракка. Reuters добавляет, что противотанковые ракеты от США получили также действующие при их поддержке группировки сирийской оппозиции, ведущие вооруженные действия против сирийской правительственной армии. В то же время США отказываются предоставлять даже союзным с ними сирийским группировкам средства противовоздушной обороны, опасаясь, что они могут попасть в руки ИГ и других радикальных исламистских организаций, которые могут использовать их против авиации Соединенных Штатов и их союзников.