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Лукашевич: идея украинских радикалов о блокаде Донбасса чревата эскалацией напряженности

Международная панорама
27 декабря, 20:02 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Постпред России при ОБСЕ подчеркнул, что сама идея блокады говорит о том, что радикалы не считают жителей востока Украины своими согражданами
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ВЕНА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Идея украинских радикалов объявить блокаду Донбассу противоречит минскому комплексу мер и чревата эскалацией напряженности. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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"Идея гуманитарной блокады Донбасса противоречит сути минского комплекса мер, - подчеркнул российский дипломат. - Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения".

По его словам, "сама идея блокады жителей Донбасса говорит о том, что радикалы не считают их своими согражданами". В то же время Лукашевич подчеркнул, что "идея украинских радикалов по гумблокаде Донбасса - результат усиления внутриполитического бурления на Украине".

"Политические спонсоры Киева должны срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации", - говорится в заявлении российского дипломата, размещенном на странице постпредства РФ при ОБСЕ в сети Twitter.

Накануне группа радикалов из числа бывших участников силовой операции на востоке Украины заявила, что начинает торговую блокаду провозглашенных республик, требуя полностью освободить всех удерживаемых в ДНР и ЛНР силовиков. Комментируя это заявление, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сказал, что решение об экономической блокаде региона полномочен принимать только президент и никаких "импровизированных блокпостов в зоне АТО" не будет.

В реальности экономическая блокада Донбасса проводится Киевом еще с 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии, под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик назвали такое решение "актом о геноциде и разорении народа". Позже, с января 2015 года, киевские власти ввели ограничения на поставки товаров на неподконтрольные им территории Донбасса, а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии соприкосновения в зоне конфликта.

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