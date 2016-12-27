Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) со стороны международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Они обвиняют нас в помощи ИГ. Но в настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, Силы народной самообороны и "Демократический союз". Это абсолютно ясно. Мы получили тому доказательства, есть фото и видео", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

"Демократический союз" - партия сирийских курдов, Силы народной самообороны - боевое крыло этой партии. Анкара обвиняет эти группировки в связях с Рабочей партией Курдистана, которая развернула кампанию вооруженной борьбы с властями на территории юго-восточных районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".