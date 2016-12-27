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Суд в Аргентине возбудил новое дело против экс-президента Фернандес де Киршнер

Международная панорама
27 декабря, 20:35 дата обновления: 27 декабря, 20:48 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Судья предъявил экс-главе государства официальные обвинения в преступном сговоре
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский судья Хулиан Эрколини предъявил экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер официальные обвинения в преступном сговоре. Об этом сообщил Центр судебной информации.

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Фигурантами дела также стали экс-министр федерального планирования Хулио Мигель де Видо, бывший замминистра по вопросам общественных работ Хосе Франсиско Лопеc и еще несколько бывших чиновников.

Кристина Фернандес де Киршнер является фигурантом сразу нескольких дел. Она подозревается в незаконном обогащении, коррупции, причастности к отмыванию денег и махинациям в Центральном банке Аргентины. Сама экс-глава государства считает себя жертвой политического преследования.

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