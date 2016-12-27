Трамп назначил Джейсона Гринблатта на пост спецпредставителя на международных переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник о выдвижении Джейсона Гринблатта на пост специального представителя на международных переговорах.

Как сообщается в заявлении, размещенном на сайте избранного президента, Гринблатт в настоящее время занимает пост исполнительного вице-президента и руководителя юридического департамента Trump Organization. На протяжении последних двух десятилетий он "представлял интересы избранного президента Трампа, а также членов его семьи при решении различных юридических и деловых вопросов, причем основное внимание уделял всем аспектам операций с недвижимостью как внутри страны, так и за рубежом". Кроме того, Гринблатт в ходе предвыборной кампании был одним из основных советников Трампа по вопросам американо-израильских отношений.

"Джейсон - один из моих ближайших и наиболее доверенных советников, - приводятся в заявлении словам Трампа. - Он не раз от моего имени проводил переговоры по крупным, сложным проблемам и имеет опыт выработки единой позиции по трудным и щекотливым вопросам. Его таланты делают его наиболее подходящим для той роли, которую я ему предложил: оказывать содействие на всех международных переговорах и при выработке торговых соглашений по всему миру".