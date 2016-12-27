В Мосуле захвачен помощник главаря ИГ

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КАИР, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Один из помощников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади захвачен в районе Мосула. Об этом передает телеканал Al Sumaria.
По его данным, боевик по имени Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр. Вместе с ним задержаны еще 14 экстремистов, которые занимались сбором разведывательных данных. Выйти на них помогли местные жители, указавшие местоположение радикалов.
Что касается самого аль-Багдади, то ранее в СМИ неоднократно появлялась информации о том, что он находится либо в районе Мосула, либо на границе с Сирией, либо бежал в сирийский город Ракка. Кроме того, не раз сообщалось о его ранении или гибели.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула, который считается оплотом ИГ в Ираке, проходит с 17 октября.