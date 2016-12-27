Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени Фиделя Кастро

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ГАВАНА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы во вторник на заключительной в этом году сессии приняли закон, который регламентирует использование имени и изображения команданте Фиделя Кастро, ушедшего из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет.
"Как выражение воли и политической этики, которые всегда были присущи Фиделю, запрещается использование его имени в наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг", - говорится в документе.
Согласно последней воле покойного, закон также запрещает использование его изображения при возведении памятников, установки бюстов, статуй, памятных досок и т. п. Кроме того, документ накладывает запрет на упоминания любого рода команданте, когда дело касается "коммерческой марки или другого отличительного знака, домена или дизайна в коммерческих или рекламных целях".
В то же время закон разрешает использование имени исторического лидера Кубинской революции в названиях организаций, которые могут быть образованы "для изучения и распространения его мышления и дела". Также не запрещено деятелям искусства черпать вдохновение в образе Фиделя Кастро и использовать его имя или изображение в своем творчестве - в литературе, музыке, танце, кино, живописи или прикладном искусстве. Разрешается и использование на публичных мероприятиях изображений Фиделя Кастро и его фотографий, сделанных во время революционной деятельности.
Закон, вступающий в силу с момента его принятия, будет опубликован в Gaceta Oficial, официальном издании Министерства юстиции Кубы.
20 марта 1959 года Совет министров республики принял закон под номером 174, который запрещает возведение монументов, установку статуй и бюстов для чествования государственных деятелей при их жизни.