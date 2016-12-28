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Госдепартамент: США по-прежнему не намерены поставлять ПЗРК в Сирию

Международная панорама
28 декабря, 0:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам официального представителя Госдепа, позиция Вашингтона по ПЗРК не изменилась, и США очень обеспокоены возможностью попадания такого типа вооружений в Сирию
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Позиция США по вопросу поставок переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в Сирию не изменилась, в Вашингтоне не хотят, чтобы такие вооружения попадали в Сирию. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

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Его попросили прокомментировать высказывания российских представителей, которые критиковали возможность принятия такого решения. "Мы не поставляем ПЗРК сирийской оппозиции, такую риторику мы слышали и раньше. Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы очень обеспокоены возможностью попадания такого типа вооружений в Сирию", - сказал дипломат.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает враждебным шагом разрешение в новом законе о расходах на оборону США поставлять ПЗРК боевикам в Сирии. Она отметила, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов.

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Захарова, Мария Владимировна
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