Госдепартамент: США по-прежнему не намерены поставлять ПЗРК в Сирию

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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Позиция США по вопросу поставок переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в Сирию не изменилась, в Вашингтоне не хотят, чтобы такие вооружения попадали в Сирию. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.
Его попросили прокомментировать высказывания российских представителей, которые критиковали возможность принятия такого решения. "Мы не поставляем ПЗРК сирийской оппозиции, такую риторику мы слышали и раньше. Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы очень обеспокоены возможностью попадания такого типа вооружений в Сирию", - сказал дипломат.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает враждебным шагом разрешение в новом законе о расходах на оборону США поставлять ПЗРК боевикам в Сирии. Она отметила, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов.