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В Госдепе отвергли обвинения со стороны Эрдогана в поддержке США исламистов

Международная панорама
28 декабря, 0:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
США преследуют боевиков ИГ на севере Сирии, в Ираке и в других странах, подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер
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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер во вторник на регулярном брифинге для журналистов выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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По его словам, для таких утверждений "нет никаких оснований". "Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ", - сказал Тонер. Он также указал на то, что США преследуют боевиков и в других странах.

Тонер подчеркнул, что Соединенные Штаты "конструктивно работают с Турцией, продолжается диалог".

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГ со стороны международной коалиции во главе с США.

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Борьба с "Исламским государством"
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США Турция
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