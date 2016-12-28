В Госдепе отвергли обвинения со стороны Эрдогана в поддержке США исламистов

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер во вторник на регулярном брифинге для журналистов выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По его словам, для таких утверждений "нет никаких оснований". "Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ", - сказал Тонер. Он также указал на то, что США преследуют боевиков и в других странах.

Тонер подчеркнул, что Соединенные Штаты "конструктивно работают с Турцией, продолжается диалог".

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГ со стороны международной коалиции во главе с США.