В Госдепе отвергли обвинения со стороны Эрдогана в поддержке США исламистов

Подчуфарова и Волков выступят в рождественской гонке по биатлонуСпорт 28 декабря, 0:07
Медведев проведет совещание по сбалансированности региональных бюджетовЭкономика и бизнес 28 декабря, 0:07
Греф не ждет "черных лебедей" в экономике в 2017 годуЭкономика и бизнес 27 декабря, 23:34
Роналду получил награду лучшему футболисту мира Globe Soccer AwardsСпорт 27 декабря, 23:20
Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени Фиделя КастроМеждународная панорама 27 декабря, 23:19
В Черногории в международный розыск объявили двух россиян и трех сербовПроисшествия 27 декабря, 22:57
Французская актриса Клоди Жансак скончалась на 90-м году жизниКультура 27 декабря, 22:33
В Мосуле захвачен помощник главаря ИГМеждународная панорама 27 декабря, 22:22
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборахМеждународная панорама 27 декабря, 22:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер во вторник на регулярном брифинге для журналистов выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По его словам, для таких утверждений "нет никаких оснований". "Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ", - сказал Тонер. Он также указал на то, что США преследуют боевиков и в других странах.
Тонер подчеркнул, что Соединенные Штаты "конструктивно работают с Турцией, продолжается диалог".
Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГ со стороны международной коалиции во главе с США.