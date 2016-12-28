Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма

ГАВАНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро сказал, что его страна не движется в сторону капиталистической модели экономики. Соответствующее заявление он сделал во вторник на очередной сессии кубинского парламента.

"Мы не движемся к капитализму, но мы и не должны бояться его", - сказал он. Глава государства призвал избавиться от "устаревшего мышления, полного предубеждений в отношении иностранных инвестиций", "от ложных опасений в отношении иностранного капитала".

Руководство Кубы нацелено на то, чтобы в ближайшие годы достичь экономического роста на уровне 4% от ВВП. Для этого, по мнению экспертов, ежегодно необходимы 2-3 млрд долларов в качестве иностранных инвестиций, в то время как государству пока не удается привлечь и одного миллиарда. В связи с этим Кастро указал на недопустимость "частых чрезмерных проволочек в переговорном процессе" по этому вопросу с зарубежными партнерами. К числу сдерживающих кубинскую экономику факторов глава государства отнес и последствия торгово-экономической блокады острова, из-за которых Куба не может осуществлять международные трансакции в долларах.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что в следующем году кубинский ВВП возрастет с нынешних 0,9% до 2%. Кастро также указал на необходимость гарантировать экспорт кубинской продукции и получение доходов, нарастить производство товаров, замещающих импорт, и уменьшить расходы.