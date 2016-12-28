Керри расскажет о своем видении урегулирования на Ближнем Востоке

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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Джон Керри выступит с речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, он коснется и резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений на палестинских территориях. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.
"Госсекретарь Джон Керри выступит по вопросу мирного урегулирования на Ближнем Востоке завтра (в среду) утром в Госдепартаменте. В своей речи он изложит всеобъемлющее видение того, как по его мнению конфликт на Ближнем Востоке может быть урегулирован", - сказал Тонер. Он уточнил, что Керри упомянет принятую ранее Совбезом ООН резолюцию, вызвавшую протесты со стороны Израиля, однако его выступление будет посвящено мирному процессу в целом.
Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство поселений является "вопиющим нарушением международного права" и серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.
Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.