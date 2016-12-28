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Керри расскажет о своем видении урегулирования на Ближнем Востоке

Международная панорама
28 декабря, 0:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях
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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Джон Керри выступит с речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, он коснется и резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений на палестинских территориях. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

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"Госсекретарь Джон Керри выступит по вопросу мирного урегулирования на Ближнем Востоке завтра (в среду) утром в Госдепартаменте. В своей речи он изложит всеобъемлющее видение того, как по его мнению конфликт на Ближнем Востоке может быть урегулирован", - сказал Тонер. Он уточнил, что Керри упомянет принятую ранее Совбезом ООН резолюцию, вызвавшую протесты со стороны Израиля, однако его выступление будет посвящено мирному процессу в целом.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство поселений является "вопиющим нарушением международного права" и серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.

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