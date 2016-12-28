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Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию

Международная панорама
28 декабря, 2:18 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В документе также прописаны адресные санкции в отношении 11 физических лиц и 10 структур, якобы имеющих отношение к химическим атакам
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© AP Photo/Hassan Ammar, File

ООН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания и Франция подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий введение санкций в отношении Сирии, которые включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

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В случае принятия резолюции, копия проекта которой имеется в распоряжении ТАСС, начнет действовать запрет на "поставки, продажу или передачу вооруженным силам, министерствам, агентствам и лицам", находящимся в подчинении правительства Сирии, "любых вертолетов или связанных материалов, в том числе запчастей".

В документе также прописаны адресные санкции в отношении 11 физических лиц и 10 структур, якобы имеющих отношение к химическим атакам. Меры, которые им грозят, включают замораживание активов и запрет на выезд из страны. Кроме того, всем странам в случае одобрения текста придется предотвращать поставки этим лицам и структурам хлора, а также "всех вооружений и связанных материалов, которые могут использоваться для доставки химикатов в качестве оружия".

Проект резолюции предусматривает создание специального комитета из шести экспертов, которые будут отслеживать соблюдение режима санкций. При этом в документе содержится требование к властям Сирии в 30-дневный срок предоставить ОЗХО полную информацию об отравляющих веществах, имеющихся в распоряжении страны. Декларация, переданная Дамаском в сентябре 2013 года, "не может считаться точной и полной", утверждается в тексте.

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Дамаск согласился передать свое химическое оружие в распоряжение международного сообщества для последующей ликвидации в 2013 году в рамках сделки, заключенной между Москвой и Вашингтоном. Договоренность была закреплена резолюцией Совета Безопасности ООН 2118, предупредившего, что в случае использования химического оружия кем-либо в Сирии примет меры в соответствии с главой 7 Устава всемирной организации, которая допускает введение санкций и применение военной силы.

Как подчеркивается в проекте резолюции, результаты работы комиссии, изучавшей информацию о химических атаках в Сирии, позволяют сделать вывод о том, что "резолюция 2118 была нарушена". Российская сторона ранее уже неоднократно подчеркивала, что выводы комиссии ООН и ОЗХО вызывают серьезные вопросы и не могут служить основой для введения санкций.

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