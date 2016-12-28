Обама назвал союз Японии и США основой стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Нынешний союз Японии и США позволяет гарантировать стабильность и безопасность всего Азиатско-Тихоокеанского региона, он скреплен общими интересами и ценностями.

Об этом во вторник заявил президент Барак Обама, выступая в Перл-Харборе вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ после возложения венков у мемориала линкору "Аризона" (USS Arizona) ВМС США, затонувшему в декабре 1941 года.

"Я приветствую вас здесь в духе дружбы, как японский народ всегда приветствовал меня", - обратился Обама к главе японского правительства. По его словам, после Второй мировой войны "наши страны выбрали дружбу и мир", что позволило им "добиться большого успеха".

"Сегодня союз между Соединенными Штатами и Японией скреплен не только взаимными интересами, но и общими ценностями. Он является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, движущей силой прогресса", - продолжил Обама. Он подчеркнул, что альянс между двумя странами "никогда не был сильнее". Обама напомнил о том, что американские военнослужащие пришли на помощь во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Президент отметил, что "США и Япония работают плечом к плечу с целью усиления безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе и во всем мире, противодействуя пиратству, борясь с болезнями, сдерживая распространение ядерного оружия, поддерживая мир в охваченных войной регионах".

По словам главы государства, визит Абэ в Перл-Харбор является "историческим жестом, который демонстрирует силу примирения". "Это напоминание о том, что даже самые глубокие раны, оставленные войной, могут стать залогом для дружбы и устойчивого мира, - добавил Обама. - Войны могут заканчиваться. Самые заклятые противники могут стать надежными союзниками".

Обама и Абэ до этого провели встречу на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит. Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США.

Атака на Перл-Харбор

Объединенная эскадра ВМС Японии 7 декабря 1941 года скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл- Харбору. В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов, погибли около 2,4 тыс. человек. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили тем самым во Вторую мировую войну.