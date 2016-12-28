Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама назвал союз Японии и США основой стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона

Международная панорама
28 декабря, 2:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам президента США, после Второй мировой войны "страны выбрали дружбу и мир", что позволило им "добиться большого успеха"
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Нынешний союз Японии и США позволяет гарантировать стабильность и безопасность всего Азиатско-Тихоокеанского региона, он скреплен общими интересами и ценностями.

Смотрите также
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор

Об этом во вторник заявил президент Барак Обама, выступая в Перл-Харборе вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ после возложения венков у мемориала линкору "Аризона" (USS Arizona) ВМС США, затонувшему в декабре 1941 года.

"Я приветствую вас здесь в духе дружбы, как японский народ всегда приветствовал меня", - обратился Обама к главе японского правительства. По его словам, после Второй мировой войны "наши страны выбрали дружбу и мир", что позволило им "добиться большого успеха".

"Сегодня союз между Соединенными Штатами и Японией скреплен не только взаимными интересами, но и общими ценностями. Он является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, движущей силой прогресса", - продолжил Обама. Он подчеркнул, что альянс между двумя странами "никогда не был сильнее". Обама напомнил о том, что американские военнослужащие пришли на помощь во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Смотрите также
Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Курс на Гавайи: факты об историческом визите Синдзо Абэ в Перл-Харбор

Президент отметил, что "США и Япония работают плечом к плечу с целью усиления безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе и во всем мире, противодействуя пиратству, борясь с болезнями, сдерживая распространение ядерного оружия, поддерживая мир в охваченных войной регионах".

По словам главы государства, визит Абэ в Перл-Харбор является "историческим жестом, который демонстрирует силу примирения". "Это напоминание о том, что даже самые глубокие раны, оставленные войной, могут стать залогом для дружбы и устойчивого мира, - добавил Обама. - Войны могут заканчиваться. Самые заклятые противники могут стать надежными союзниками".

Обама и Абэ до этого провели встречу на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит. Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору "Аризона" и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США.

Атака на Перл-Харбор

Объединенная эскадра ВМС Японии 7 декабря 1941 года скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по Перл- Харбору. В результате нападения были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов, погибли около 2,4 тыс. человек. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили тем самым во Вторую мировую войну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Абэ, Синдзо Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
2
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация
3
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
4
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
5
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
6
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
7
Владимир Константинов: крымчане после вхождения в состав России поменяли ментальность
Темы дня
Реклама