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В Южной Корее задержан бывший министр здравоохранения

Международная панорама
28 декабря, 5:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сообщается, что Мун Кен Пхе подозревают в оказании давления на Национальный пенсионный фонд с тем, чтобы тот поддержал прошлогоднюю сделку по слиянию двух филиалов компании Samsung
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специальная прокуратура Южной Кореи, занимающаяся расследованием крупного коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от исполнения обязанностей президента Пак Кын Хе, задержала в среду бывшего министра здравоохранения и председателя Национального пенсионного фонда (НПФ) Мун Кен Пхе. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

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© Jung Yeon-je/Pool Photo via AP
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По его данным, Мун Кен Пхе подозревают в оказании давления на НПФ с тем, чтобы тот поддержал прошлогоднюю сделку по слиянию двух филиалов южнокорейской компании Samsung . Как отмечает агентство, у спецпрокурора есть 48 часов для того, чтобы принять решения о необходимости запроса ордера на арест председателя Фонда. В ноябре в рамках расследования скандала прокуратура Южной Кореи провела обыски в НПФ и в штаб-квартире Samsung.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе была временно отстранена от исполнения обязанностей после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

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Коррупционный скандал в Южной Корее
Персоны
Пак Кын Хе
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