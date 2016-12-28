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Израильский министр назвал "не заслуживающим уважения" подход Керри к урегулированию

Международная панорама
28 декабря, 9:34 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан считает, что речь госсекретаря по параметрам урегулирования "лишь обеспечит отказ палестинцев от переговоров с Израилем"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан считает "не заслуживающим уважения" намерение госсекретаря США Джона Керри представить "в последнюю минуту" своего пребывания в должности свое видение параметров и план урегулирования палестино-израильского конфликта. "Не заслуживает уважения попытка представить мирный план в последнюю минуту, когда он не сумел добиться каких-либо изменений в течение всего времени своего пребывания в должности", - сказал Эрдан. Его высказывания приводит газета The Jerusalem Post.

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"Очень жаль, что администрация Обамы, допускавшая один за другим промахи на Ближнем Востоке долгие годы, пытается таким образом гарантировать, что хаос будет продолжаться еще и годы после ее ухода", - сказал министр. Керри смог добиться от сторон начала прямых переговоров летом 2013 года. Они были рассчитаны на девять месяцев, но завершились досрочно в апреле 2014 года без достижения каких-либо результатов. После провала переговоров последовало резкое ухудшение ситуации в зоне противостояния и длившаяся 50 дней военная операция "Нерушимая скала" в секторе Газа в июле-августе 2014 года.

"Речь Керри по параметрам урегулирования прямо перед завершением его пребывания в должности госсекретаря лишь обеспечит отказ палестинцев от (любых) переговоров с Израилем в последующие годы, что еще больше отдалит шансы на продвижение мира", - сказал Эрдан.

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Как сообщил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер, Керри сегодня выступит с речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, в которой коснется и резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений на палестинских территориях. "В своей речи он изложит всеобъемлющее видение того, как, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может быть урегулирован", - сказал Тонер.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство поселений является "вопиющим нарушением международного права" и серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.

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Персоны
Керри, Джон
Страны
США Израиль
Темы
Израиль - Палестина. Конфликт
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