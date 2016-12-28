Израильский министр назвал "не заслуживающим уважения" подход Керри к урегулированию

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан считает "не заслуживающим уважения" намерение госсекретаря США Джона Керри представить "в последнюю минуту" своего пребывания в должности свое видение параметров и план урегулирования палестино-израильского конфликта. "Не заслуживает уважения попытка представить мирный план в последнюю минуту, когда он не сумел добиться каких-либо изменений в течение всего времени своего пребывания в должности", - сказал Эрдан. Его высказывания приводит газета The Jerusalem Post.

"Очень жаль, что администрация Обамы, допускавшая один за другим промахи на Ближнем Востоке долгие годы, пытается таким образом гарантировать, что хаос будет продолжаться еще и годы после ее ухода", - сказал министр. Керри смог добиться от сторон начала прямых переговоров летом 2013 года. Они были рассчитаны на девять месяцев, но завершились досрочно в апреле 2014 года без достижения каких-либо результатов. После провала переговоров последовало резкое ухудшение ситуации в зоне противостояния и длившаяся 50 дней военная операция "Нерушимая скала" в секторе Газа в июле-августе 2014 года.

"Речь Керри по параметрам урегулирования прямо перед завершением его пребывания в должности госсекретаря лишь обеспечит отказ палестинцев от (любых) переговоров с Израилем в последующие годы, что еще больше отдалит шансы на продвижение мира", - сказал Эрдан.

Как сообщил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер, Керри сегодня выступит с речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, в которой коснется и резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений на палестинских территориях. "В своей речи он изложит всеобъемлющее видение того, как, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может быть урегулирован", - сказал Тонер.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство поселений является "вопиющим нарушением международного права" и серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.