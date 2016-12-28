В результате взрыва в Кабуле ранен член афганского парламента

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /ТАСС/. Член Национального собрания (парламента) Афганистана Факури Бехишти получил ранения, его телохранитель погиб в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщил сегодня телеканал TOLOnews.
По его данным, в автомобиль парламентария было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало, когда машина находилась возле одной из мечетей на западе столицы.
Ответственность за взрыв в настоящий момент не взяла ни одна из действующих в республике группировок.