В результате взрыва в Кабуле ранен член афганского парламента

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /ТАСС/. Член Национального собрания (парламента) Афганистана Факури Бехишти получил ранения, его телохранитель погиб в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщил сегодня телеканал TOLOnews.

По его данным, в автомобиль парламентария было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало, когда машина находилась возле одной из мечетей на западе столицы.

Ответственность за взрыв в настоящий момент не взяла ни одна из действующих в республике группировок.