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Жители Японии 1 января в последний раз услышат новогоднее обращение императора Акихито

Международная панорама
28 декабря, 9:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Решение снять с императора обязанность ежегодно обращаться к нации принято, чтобы немного разгрузить монарха, который 23 декабря отметил свой 83-й день рождения
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Император Японии Акихито

Император Японии Акихито

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Император Японии Акихито 1 января 2017 года в последний раз обратится к нации со своим новогодним обращением. Как рассказал заместитель руководителя Управления императорского двора Ясухико Нисимура, со следующего года царственную особу решено освободить от этой обязанности.

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"Управление всегда внимательно следит за тем, какие официальные обязанности должен выполнять император в его возрасте", - заявил Нисимура на прошедшей пресс-конференции.

Акихито с момента восшествия на престол в 1989 году ежегодно обращался к нации с новогодним посланием. Теперь решено снять с него эту обязанность, чтобы немного разгрузить монарха, который 23 декабря отметил свой 83-й день рождения. Однако другие новогодние церемониалы он по-прежнему будет выполнять. Так, он продолжит выходить 2 января на защищенный пуленепробиваемым стеклом балкон дворца, перед которым собираются десятки тысяч японцев, чтобы поздравить с Новым годом своего императора.

В начале августа император Японии Акихито выступил с видеообращением к нации, рассказав о своих опасениях по поводу выполнения обязанностей в качестве "символа государства" в связи с преклонным возрастом. Монарх дал понять, что готов к возможной передаче престола своему сыну, кронпринцу Нарухито. При этом император напрямую не затронул эту тему, слово "отречение" в его речи не прозвучало.

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После обращения Акихито при правительстве Японии был создан специальный экспертный совет, который рассматривает возможность его отречения. Эксперты, в частности, должны решить вопрос о статусе и титуле монарха после отречения, о его материальном обеспечении. Предполагается, что рассмотрение соответствующего документа начнется уже в следующем году, а добровольное отречение императора Акихито от престола может произойти в 2018 году. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха, а при его жизни такие процедуры пока никак не регламентируются.

Согласно данным социальных опросов, около 90% японцев готовы поддержать решение императора отречься от престола в пользу сына. В то же время правительство Японии не хочет, чтобы отречение от престола создавало прецедент и становилось правилом. В прежние века японские монархи нередко уходили на покой при жизни, последний раз это произошло в 1817 году.

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Персоны
Акихито (император Японии)
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Япония
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