Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы

Международная панорама
28 декабря, 10:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, декабря. /ТАСС
Местные жители оставляли у здания Генконсульства цветы и свечи в память о жертвах катастрофы Ту-154
Материал из 1 страницы
© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Группа радикалов из запрещенного в РФ "Правого сектора" совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Генконсульстве.

Смотрите также
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", - сказал он.

По словам собеседника агентства, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 - тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями.

Как подчеркнули в Генконсульстве, радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на их действия. "Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было", - констатировали в дипломатическом представительстве РФ.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.

Смотрите также

Кадыров: глумление над катастрофой Ту-154 - это борьба с внутренней и внешней политикой РФ
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
Украинцы несут цветы и свечи к посольству РФ в Киеве в память о погибших на борту Ту-154

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама