В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы

Игрок клуба НБА "Клипперс" Деандре Джордан попал в ДТПСпорт 28 декабря, 11:14
СМИ: Минэкономики не согласовало проект постановления по судовому утилизационному грантуТранспорт 28 декабря, 11:13
СМИ: Минтранс предлагает аэропортам в рамках концессий самим содержать аэродромыТранспорт 28 декабря, 10:59
Эксперты: экономика РФ адаптировалась к новым условиям и готова к росту в 2017 годуЭкономика и бизнес 28 декабря, 10:55
Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метроСибирь 28 декабря, 10:52
МВД подготовило проект закона, запрещающего задерживать пьяных более чем на 48 часовОбщество 28 декабря, 10:51
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветыМеждународная панорама 28 декабря, 10:34
Москвичи стали в два раза чаще записываться к врачу через мобильные приложенияМосква 28 декабря, 10:12
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в ЯкутииПроисшествия 28 декабря, 10:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Группа радикалов из запрещенного в РФ "Правого сектора" совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Генконсульстве.
"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", - сказал он.
По словам собеседника агентства, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 - тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями.
Как подчеркнули в Генконсульстве, радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на их действия. "Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было", - констатировали в дипломатическом представительстве РФ.
Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза