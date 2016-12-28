В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Группа радикалов из запрещенного в РФ "Правого сектора" совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Генконсульстве.

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", - сказал он.

По словам собеседника агентства, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 - тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями.

Как подчеркнули в Генконсульстве, радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на их действия. "Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было", - констатировали в дипломатическом представительстве РФ.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза