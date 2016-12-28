Более 20 мирных жителей погибли при авиаударе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 мирных жителя погибли при авиаударе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

По его информации, удары были нанесены авиацией антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Другие подробности не приводятся.