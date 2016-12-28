Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 10 иракских ополченцев погибли в результате атаки боевиков ИГ

Международная панорама
28 декабря, 10:49 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 28, декабря. /ТАСС
Боевики совершили вылазку в провинции Анбар
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 бойцов ополчения погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на западе Ирака. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, террористы ИГ совершили вылазку в провинции Анбар.

Местные обозреватели убеждены, что активность боевиков в западной провинции Анбар связана с желанием ИГ отвлечь правительственные войска от наступательной операции под Мосулом, куда переброшены наиболее подготовленные и опытные части иракской армии.

"Исламское государство" - террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ).

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 г.). Деятельность группировки на территории этих стран запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Смотрите также

Премьер Ирака: ИГ на территории страны будет разгромлена за три месяца
Боевики похитили иракскую журналистку из дома в Багдаде
Иракские силы начнут новую фазу операции по освобождению Мосула в ближайшие дни

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама