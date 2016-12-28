Более 10 иракских ополченцев погибли в результате атаки боевиков ИГ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 бойцов ополчения погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на западе Ирака. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".
По его данным, террористы ИГ совершили вылазку в провинции Анбар.
Местные обозреватели убеждены, что активность боевиков в западной провинции Анбар связана с желанием ИГ отвлечь правительственные войска от наступательной операции под Мосулом, куда переброшены наиболее подготовленные и опытные части иракской армии.
"Исламское государство" - террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ).
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 г.). Деятельность группировки на территории этих стран запрещена.
Террористическая организация "Исламское государство". Досье