Более 10 иракских ополченцев погибли в результате атаки боевиков ИГ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 бойцов ополчения погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на западе Ирака. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, террористы ИГ совершили вылазку в провинции Анбар.

Местные обозреватели убеждены, что активность боевиков в западной провинции Анбар связана с желанием ИГ отвлечь правительственные войска от наступательной операции под Мосулом, куда переброшены наиболее подготовленные и опытные части иракской армии.

"Исламское государство" - террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ).

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 г.). Деятельность группировки на территории этих стран запрещена.

Террористическая организация "Исламское государство". Досье