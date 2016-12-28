Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Турция и РФ согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, этот план будет предоставлен сторонам конфликта в Сирии. Договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря и не охватывают террористические организации.

План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.