Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

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АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Турция и РФ согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Об этом сообщило Анатолийское агентство.
По его данным, этот план будет предоставлен сторонам конфликта в Сирии. Договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря и не охватывают террористические организации.
План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.