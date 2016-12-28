Городские власти отменили голосование по вопросу строительства в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Муниципальный комитет Иерусалима отменил запланированное на среду, 28 декабря, голосование по вопросу выдачи разрешений на строительство примерно 500 домов в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил агентству член комиссии по планированию и жилищному строительству Ханан Рубин, требование об отмене голосования исходит от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По словам городского чиновника, решение вызвано нежеланием дополнительно обострять отношения с Вашингтоном перед выступлением госсекретаря США Джона Керри по ситуации на Ближнем Востоке.

Агентство не смогло оперативно получить комментарий официального представителя израильского премьер-министра.

Совет Безопасности ООН в пятницу, 23 декабря, принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, и он был принят. В воскресенье премьер вызвал к себе на беседу посла США, а также дал указание МИД вызвать послов стран - членов СБ ООН, голосовавших за документ по поселениям.