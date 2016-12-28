В Таиланде сотрудникам Facebook грозит наказание за ложный Safety Check

БАНГКОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда рассматривает возможность привлечения к ответственности социальной сети Facebook за ложное сообщение о взрыве в Бангкоке. Об этом сообщил замглавы пресс-службы национальной полиции Критсана Паттаначароен.

Вечером 27 декабря Facebook предложил своим пользователям из Бангкока сообщить о том, что они находятся в безопасности с помощью сервиса "Проверка безопасности" (Safety Check), запущенного компанией еще в ноябре 2016 года. В сообщении указывалось, что в этот день в столице Таиланда якобы произошел взрыв. Однако ссылка с подробностями инцидента переадресовывала на новостные ресурсы с информацией о взрыве в центре Бангкока, который произошел в августе 2015 года.

Ложная тревога вызвала панику среди пользователей социальных сетей, не сразу разобравшихся, что речь идет о взрыве годичной давности. "Если будет установлено, что это сделано намеренно, то последует наказание в соответствии с законом "О компьютерных преступлениях", статья 14, пункт второй", - сообщил Критсана Паттаначароен.

Названная представителем полиции статья предполагает наказание до 5 лет лишения свободы или крупный штраф.

Как сообщает газета Bangkok Post, в таиландском офисе Facebook связали появление сообщения "Проверка безопасности" с реальной, а не ложной новостью о взрыве. "Сервис "Проверка безопасности" был активирован в Таиланде 27 декабря после взрыва", - приводит издание заявление компании.

Утром 27 декабря в Бангкоке действительно произошел инцидент. Как сообщает Третий национальный канал Таиланда, 44-летний Чалем Соннотхи забрался на крышу банковского офиса на территории Дома правительства, представляющего собой комплекс зданий, где, в том числе, расположен и кабинет премьер-министра. Держа плакат в руках, мужчина сбросил вниз пять самодельных взрывных устройств малой мощности, помещенных в шарики от пинг-понга. Звуки взрыва вызвали панику среди сотрудников офиса, однако никто не пострадал.

Через некоторое время мужчина добровольно спустился с крыши и сдался сотрудникам полиции. Как сообщает таиландское телевидение, Чалем Соннотхи в 2016 году уже дважды устраивал акции протеста у Дома правительства в Бангкоке. Мужчина требует от властей решить его проблему с долгом, который, по его мнению, образовался в результате мошеннических действий ростовщиков.