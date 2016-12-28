Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в 2016 году Германию добровольно покинули 55 тыс. мигрантов

Международная панорама
28 декабря, 12:38 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Принудительно были депортированы 25 тысяч мигрантов, сообщает Süddeutsche Zeitung
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. 55 тыс. мигрантов, не имевших перспектив на получение статуса беженца в ФРГ, добровольно покинули страну в 2016 году. Такие данные привела газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

По информации издания, речь в первую очередь идет о гражданах балканских стран. Эти государства Германией квалифицируются как безопасные для проживания, поэтому поводов для предоставления статуса беженца приезжим из таких стран в подавляющем количестве случаев нет.

Число мигрантов, которые были депортированы из ФРГ принудительно, составило 25 тыс. При этом иностранцам выгоднее покидать страну добровольно, поскольку в этом случае им не будет закрыт повторный въезд.

В ФРГ в минувшем году прибыли около 890 тыс. соискателей убежища. С января по конец октября текущего года BAMF получило около 645 тыс. соответствующих заявок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии
7
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Темы дня
Реклама