СМИ: в 2016 году Германию добровольно покинули 55 тыс. мигрантов

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БЕРЛИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. 55 тыс. мигрантов, не имевших перспектив на получение статуса беженца в ФРГ, добровольно покинули страну в 2016 году. Такие данные привела газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF).
По информации издания, речь в первую очередь идет о гражданах балканских стран. Эти государства Германией квалифицируются как безопасные для проживания, поэтому поводов для предоставления статуса беженца приезжим из таких стран в подавляющем количестве случаев нет.
Число мигрантов, которые были депортированы из ФРГ принудительно, составило 25 тыс. При этом иностранцам выгоднее покидать страну добровольно, поскольку в этом случае им не будет закрыт повторный въезд.
В ФРГ в минувшем году прибыли около 890 тыс. соискателей убежища. С января по конец октября текущего года BAMF получило около 645 тыс. соответствующих заявок.