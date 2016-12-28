СМИ: в 2016 году Германию добровольно покинули 55 тыс. мигрантов

БЕРЛИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. 55 тыс. мигрантов, не имевших перспектив на получение статуса беженца в ФРГ, добровольно покинули страну в 2016 году. Такие данные привела газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

По информации издания, речь в первую очередь идет о гражданах балканских стран. Эти государства Германией квалифицируются как безопасные для проживания, поэтому поводов для предоставления статуса беженца приезжим из таких стран в подавляющем количестве случаев нет.

Число мигрантов, которые были депортированы из ФРГ принудительно, составило 25 тыс. При этом иностранцам выгоднее покидать страну добровольно, поскольку в этом случае им не будет закрыт повторный въезд.

В ФРГ в минувшем году прибыли около 890 тыс. соискателей убежища. С января по конец октября текущего года BAMF получило около 645 тыс. соответствующих заявок.