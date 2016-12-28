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Церковь Норвегии окончательно отделится от государства с нового года

Международная панорама
28 декабря, 14:57 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Государство и король не смогут назначать епископов и пробстов, а священнослужители перестанут быть госслужащими
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ОСЛО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия готовится к завершению важнейшей за последние несколько веков реформы в духовной жизни страны. С 1 января 2017 года евангелическо-лютеранская Церковь Норвегии (ЦН) будет окончательно отделена от государства, став самостоятельным юридическим лицом.

"Нас ждет крупнейшее организационное преобразование в церкви со времен Реформации", - заявил Норвежскому телеграфному бюро директор Церковного совета королевства Йенс-Петтер Йонсен.

По его словам, реформы, в первый раз одобренные парламентом Норвегии еще в 2016 году и к настоящему моменту по большей части реализованные, позволят Церкви Норвегии быть независимой от властей страны. Так, государство и король потеряют право назначать ее епископов и пробстов (старший пастор в определенном географическом регионе, подчиненный епископу), а все ее священнослужители потеряют статус госслужащих.

Церковь Норвегии образовалась в 1537 году после того, как из-под власти Ватикана в результате Реформации вышло большинство приходов Датско-норвежской унии. Только в 1845 году парламент Норвегии, к тому времени ставшей полуавтономной частью Швеции, разрешил учреждение в стране иных религиозных организаций, одной из которых стала независимая от государства Свободная церковь, основанная в 1877 году.

Церковь Норвегии при этом оставалась государственной, и это определение было закреплено в конституции и законодательных актах страны. В 2012 году в основной закон королевства были внесены изменения, согласно которым ЦН превратилась "в народную церковь, пользующуюся поддержкой государства", а евангелическое лютеранство утратило статус "государственной религии". При этом ЦН, как и иные религиозные организации в Норвегии, по-прежнему продолжала пользоваться финансовой поддержкой государства, и такое положение вещей будет сохраняться в будущем.

На сегодняшний день в Церкви Норвегии состоит 71% жителей страны, чье население составляет почти 5,3 млн человек. Согласно действующему закону, в прихожане автоматически записываются все рожденные в стране дети, если хотя бы один из родителей является членом ЦН. При этом число прихожан ЦН, от числа которых напрямую зависят объемы госфинансирования, стабильно уменьшается - только за 11 месяцев 2016 года церковь покинуло 40 тыс. человек.

Рекордный отток паствы в 2016 году объясняется тем, что заявления о выходе из церкви с 15 августа стало возможным подать через интернет, а также принятым весной решением Генерального синода ЦН одобрить новую венчальную литургию, которая позволяет сочетать церковным браком однополые пары.

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