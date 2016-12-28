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В Казахстане назначен новый министр иностранных дел

Международная панорама
28 декабря, 14:57 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
Также назначен новый министр национальной экономики
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АСТАНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Новый министр иностранных дел назначен в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщила его пресс-служба.

"Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.

Также назначен новый министр национальной экономики. Им стал Тимур Сулейменов.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте президента республики.

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