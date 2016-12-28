В Казахстане назначен новый министр иностранных дел

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АСТАНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Новый министр иностранных дел назначен в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщила его пресс-служба.
"Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.
Также назначен новый министр национальной экономики. Им стал Тимур Сулейменов.
"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте президента республики.