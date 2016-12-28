Задержан предполагаемый сообщник берлинского террориста

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БЕРЛИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Правоохранительные органы задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего на прошлой неделе теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом говорится в сообщении, которое распространено Генеральной прокуратурой ФРГ.
Предполагается, что Амри поддерживал с задержанным - 40-летним гражданином Туниса - регулярный контакт. Следствие прорабатывает эту версию после того, как были проанализированы данные с мобильного телефона, который принадлежал исполнителю теракта. До конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.
"Дальнейшее следствие указывает на то, что он мог быть причастен к теракту", - сообщила Генпрокуратура.
Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря - тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.