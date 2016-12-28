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Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в разглашении госсекретов

Международная панорама
28 декабря, 16:28 дата обновления: 28 декабря, 16:50 UTC+3
Всего по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий задержаны трое должностных лиц
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© Егор Алеев/ТАСС

АСТАНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Экс-советник президента Казахстана, бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, занимавший этот пост с 2001 по 2006 годы, Нартай Дутбаев числится в списке задержанных должностных лиц, в отношении которых сейчас проводится досудебное расследование по подозрению в совершении уголовных преступлений, связанных с разглашением госсекретов и превышении власти.

Как ранее сообщили в КНБ республики, "в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич".

Задержанные помещены в следственный изолятор КНБ, по местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается.

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