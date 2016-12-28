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СМИ: Нетаньяху назвал резолюцию 2334 "объявлением войны"

Международная панорама
28 декабря, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В беседе с главой МИД Новой Зеландии за несколько часов до голосования в ООН премьер Израиля заявил, что в случае поддержки документа со стороны Новой Зеландии отношения между странами будут разорваны
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал министра иностранных дел Новой Зеландии Маррея Маккалли, что Израиль будет рассматривать голосование за антиизраильскую резолюцию по поселениям как "объявление войны". Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

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По данным издания, глава правительства еврейского государства позвонил дипломату за несколько часов до голосования в ООН. Источник в западных дипструктурах, на которого ссылается газета, назвал разговор "жестким". "Если вы поддержите это скандальное решение, то мы будем рассматривать это как объявление войны. Мы разорвем отношения и отзовем посла из Новой Зеландии", - заявил Нетаньху.

Несмотря на повышенный тон разговора, Маккалли ответил, что резолюция "соответствует политике страны, и потому будет поддержана".

Газета приводит информацию и о том, что высокопоставленный чиновник МИД Израиля угрожал представителю Новой Зеландии при ООН и вовсе закрыть посольство Израиля в Веллингтоне. Все это, по мнению издания, свидетельствует о панике, которая охватила руководство еврейского государства в преддверии голосования в Совбезе.

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Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию 2334, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию, предложенную, а затем снятую Египтом с голосования в четверг, выдвинули повторно в пятницу в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, и он был принят.

Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии, а также отменил визит главы МИД Сенегала, который должен был состояться через три недели, и прекратил реализацию всех программ помощи этой стране. Израиль временно ограничил рабочие связи со странами, поддержавшими резолюцию.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Новая Зеландия
Темы
Израиль - Палестина. Конфликт
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