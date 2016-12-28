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В Минске рассчитывают на устойчивое развитие отношений с США

Международная панорама
28 декабря, 16:54 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
МИД Белоруссии распространил заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и Соединенными Штатами
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МИНСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия выражает надежду на устойчивое развитие отношений с США, которые могут стать фактором укрепления региональной безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и США.

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"Мы выражаем искреннюю надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами будет не только содействовать развитию двустороннего сотрудничества между странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Минске считают символичным то, что юбилей установления дипотношений совпадает с "периодом постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия".

В МИД отметили, что Белоруссию и США объединяет "намного большее, чем разъединяет". "Мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних и равноправных отношений Белоруссия и США могут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

28 декабря 1991 года в результате обмена нотами белорусская и американская сторона договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран. В настоящее время в результате произошедших несколько лет назад осложнений в двусторонних отношений посольства представлены на уровне временных поверенных в делах.

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