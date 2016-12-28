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WP: законодатели США рассматривают возможность выхода из ЮНЕСКО

Международная панорама
28 декабря, 17:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Причиной является резолюция Совбеза ООН по Израилю
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© AP Photo/Jacques Brinon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Законодатели в Конгрессе США рассматривают возможность выхода из таких организаций ООН, как ЮНЕСКО, после того как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники в Конгрессе.

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По их данным, американские законодатели обсуждают такие "микровозможности", как запрет финансирования любой деятельности, направленной на осуществление резолюции ООН. Наряду с выходом из таких организаций, как ЮНЕСКО, в Конгрессе рассматривают и принятие закона, который обеспечит защиту американцев, проживающих на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим. Как отмечает издание, прекращение выделения средств всемирной организации также стоит на повестке дня.

Однако большая часть оказываемой США финансовой помощи ООН носит обязательный характер в связи с тем, что соответствующие договоры были ратифицированы ранее самим Конгрессом. Поэтому законодателям придется разработать инициативу, которая предоставила бы полномочия по прекращению выполнения ряда обязательств. При этом сенаторы, продолжает газета, рассматривают возможность прекращения оказания помощи Государству Палестина или даже принятия мер в отношении его представительства в столице.

Газета подчеркивает, что большинство этих инициатив поддерживают представители обеих партий, однако республиканцы, в частности, не собираются ждать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и начнут работать над ответными действиями сразу после рождественских каникул на следующей неделе.

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Представители Республиканской партии заявили изданию о своем намерении "немедленно предпринять максимально решительную попытку" по "пересмотру отношений с ООН".

Трамп, инаугурация которого состоится 20 января следующего года, выступал против указанной резолюции, призывая действующую администрацию США заблокировать ее принятие. По его мнению, документ "ставит Израиль в очень неблагоприятную позицию на переговорах и крайне несправедлив для всех израильтян". После принятия резолюции Трамп написал на своей странице в Twitter: "Что касается ООН, все будет иначе после 20 января".

США не наложили вето на резолюцию по израильским поселениям

За резолюцию в пятницу проголосовали 14 стран - членов Совбеза ООН. Делегация США решила воздержаться, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.

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В резолюции подчеркивается, что строительство Израилем поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно прекратить всю поселенческую деятельность" и полностью выполнять "все свои обязательства в этом отношении".

Квартирный вопрос: почему ООН запретила Израилю строить новые поселения

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