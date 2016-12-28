СМИ: Германию в 2016 году добровольно покинули 55 тыс. мигрантов

БЕРЛИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Число претендентов на получение статуса беженца в ФРГ, добровольно покинувших страну в 2016 году, достигло 55 тысяч. Такие данные привела немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

По информации издания, речь в первую очередь идет о гражданах балканских стран. Эти государства Германией квалифицируются как безопасные для проживания, поэтому поводов для предоставления статуса беженца приезжим из таких стран в подавляющем большинстве случаев нет.

Число мигрантов, которые были депортированы из ФРГ принудительно, составило 25 тыс. При этом иностранцам выгоднее покидать страну добровольно, поскольку в этом случае им не будет закрыт повторный въезд.

В ФРГ в минувшем году прибыли около 890 тыс. соискателей убежища. С января по конец октября текущего года BAMF получило около 645 тыс. соответствующих заявок.

Во сколько обходится депортация

Ранее германские СМИ на нескольких примерах пытались объяснить, сколько стоит германским налогоплательщикам депортация иностранцев. По данным газеты Bild, в марте текущего года из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия были депортированы три гражданина Гвинеи. Это обошлось региональному бюджету почти в €125 тыс.: поскольку обычным рейсом преступников перевозить было нельзя из соображений безопасности, пришлось арендовать частный самолет, вместе с иностранцами в Африку полетели 13 сотрудников федеральной полиции. В смету попали и расходы на топливо. При этом билет в один конец на обычный самолет стоил бы €400 на одного человека.

Другой пример - в январе целый чартер был заказан лишь ради одного гражданина Болгарии, которого также нельзя было транспортировать обычным самолетом. Это обошлось немецкой казне в €19,2 тыс. В марте домой были отправлены два турка - за €22,1 тыс.

Все эти примеры касаются лишь одной федеральной земли - Северного Рейна-Вестфалии. Однако и в других регионах статистика по депортациям и их стоимости аналогична. Бавария выслала в 2015 году 4195 человек, что обошлось в €2,85 млн. На каждого человека приходится около €700, и это не считая затрат на переводчиков (€600) и сопровождение медиков (€800).

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер ранее говорил, что федеральные власти заложили на ближайшие три года €150 млн, которые будут направлены на программы по депортации иностранцев.