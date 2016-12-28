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Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем

Международная панорама
28 декабря, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Избранный президент США подчеркнул, что нельзя терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением
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Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент США Барак Обама

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент США Барак Обама

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, недоволен шагами действующего главы государства Барака Обамы по передаче властных полномочий. Последние действия нынешней администрации привели в том числе к потере добрых отношений с Израилем, написал в среду республиканец в сети микроблогов Twitter.

"Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы - прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти - (но) нет", - написал Трамп.

"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (резолюция СБ ООН - прим. ТАСС)! Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" - добавил избранный президент США.

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В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе Иерусалима заблокировать текст.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции и наложить на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Иерусалим "в очень плохую позицию" на переговорах.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа, заявил, что республиканец после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником.

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