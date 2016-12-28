Полиция Бельгии задержала подростка, намеревавшегося сделать взрывное устройство

БРЮССЕЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Полиция Бельгии задержала подростка, намеревавшегося собрать самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила в среду газета Dernière Heure.

По ее информации, полиция во вторник вечером задержала группу из четырех подростков арабского происхождения в возрасте от 14 до 17 лет на стройке рядом с Западным вокзалом Брюсселя в коммуне Моленбек. В рюкзаке одного из них были обнаружены бутылки с химикатами для изготовления взрывчатки, на одной из которых была надпись "Аллах акбар".

После обысков в доме владельца рюкзака были обнаружены взрывчатые вещества, детонаторы, а на компьютере - множество материалов об изготовлении бомб. Свое намерение сделать взрывное устройство задержанный объяснил "любовью к химии и видеоиграм", отрицая террористические намерения.

Полиция освободила троих друзей подростка после допроса, а сам он пока оставлен под стражей. Однако если террористические мотивы его действий не будут доказаны, в ближайшее время он также выйдет на свободу.