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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР уничтожены четыре смертника

Международная панорама
28 декабря, 18:30 UTC+3
Террористы протаранили на автомобиле правительственное здание, сообщает Центральное телевидение Китая
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Китайская полиция уничтожила четырех предполагаемых террористов-смертников, которые врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Об этом сообщило на своей странице в сети микроблогов Twitter Центральное телевидение Китая.

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