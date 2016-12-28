В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР уничтожены четыре смертника

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Китайская полиция уничтожила четырех предполагаемых террористов-смертников, которые врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Об этом сообщило на своей странице в сети микроблогов Twitter Центральное телевидение Китая.

#BREAKING Four suicide bombers killed by police in Moyu, Khotan prefecture in Xinjiang after ramming their vehicle into government complex pic.twitter.com/nb5tMrr7Fz — CCTVNEWS (@cctvnews) 28 декабря 2016 г.