В ОБСЕ не знают, кто стоит за хакерской атакой на ее сети

Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"Спорт 28 декабря, 18:13
Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 18:09
Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчейСпорт 28 декабря, 18:04
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с ИзраилемМеждународная панорама 28 декабря, 17:59
В России разработан универсальный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкойАрмия и ОПК 28 декабря, 17:52
Объем перевозок ОТЛК в 2016 году увеличился более чем в 2 разаТранспорт 28 декабря, 17:47
Баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки появились в СамареСпорт 28 декабря, 17:35
Фонд "Ночлежка" вручит 500 подарков бездомнымСоциальная ответственность 28 декабря, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Компьютерные системы ОБСЕ подверглись в начале ноября хакерской атаке, которая не нанесла ущерба работе организации. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель ОБСЕ, отметив, что организации неизвестно, кто стоит за кибератакой.
По его словам, в начале ноября на системы ОБСЕ была предпринята хакерская атака. "Сотрудники организации смогли во время отреагировать, системам не был нанесен ущерб", - заявил представитель.
"Мы не знаем, кто стоит за атакой", - подчеркнул собеседник.