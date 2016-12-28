В ОБСЕ не знают, кто стоит за хакерской атакой на ее сети

ВЕНА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Компьютерные системы ОБСЕ подверглись в начале ноября хакерской атаке, которая не нанесла ущерба работе организации. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель ОБСЕ, отметив, что организации неизвестно, кто стоит за кибератакой.

По его словам, в начале ноября на системы ОБСЕ была предпринята хакерская атака. "Сотрудники организации смогли во время отреагировать, системам не был нанесен ущерб", - заявил представитель.

"Мы не знаем, кто стоит за атакой", - подчеркнул собеседник.