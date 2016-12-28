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Израиль одобрил строительство четырехэтажного дома в Восточном Иерусалиме

Международная панорама
28 декабря, 18:57 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Дом будет возводиться в одном из самых конфликтных районов, отмечают правозащитники
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© EPA/ATEF SAFADI

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Муниципальный комитет Иерусалима одобрил строительство четырехэтажного дома для еврейских поселенцев в районе Сильван Восточного Иерусалима.

Об этом сообщила в коммюнике правозащитная организация "Ир амим".

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"Сегодня, когда все внимание было приковано к отмене выдачи разрешений на строительство 618 единиц жилья (в Восточном Иерусалиме) в муниципальном комитете, этот же орган одобрил противоречивый строительный проект в одном из самых конфликтных районов в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе. Правозащитники указали, что объект будет возведен "на пустыре в квартале Батан аль-Хава в Сильване".

Ранее в среду муниципальный комитет Иерусалима отменил запланированное голосование по вопросу выдачи разрешений на строительство более 500 домов в Восточном Иерусалиме. Как заявил член комиссии по планированию и жилищному строительству Ханан Рубин, требование об отмене голосования исходило от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По словам городского чиновника, решение вызвано нежеланием дополнительно обострять отношения с Вашингтоном перед запланированным выступлением госсекретаря США Джона Керри по ситуации на Ближнем Востоке.

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.

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