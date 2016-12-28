Керри: будущее принципа "два государства для двух народов" находится под угрозой

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Будущее принципа "два государства для двух народов" для Израиля и Палестины находится под угрозой.

Уверенность в этом выразил госсекретарь США Джон Керри, выступая перед журналистами.

Он подчеркнул, что только благодаря этому принципу можно "достичь справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами". "Это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, проживание в мире со своими соседями", - сказал госсекретарь, объяснив решение США воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, требующей от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

"Соединенные Штаты фактически проголосовали в соответствии со своими ценностями", как делали предыдущие президенты США, отметил шеф американской дипломатии. По его версии, ни один из американских президентов не сделал для Израиля больше, чем Барак Обама. "(Наше) Голосование в ООН было направлено на сохранение принципа "два государства для двух народов, - продолжил госсекретарь. - Дружба требует взаимоуважения, друзья должны говорить друг другу неприятную правду".

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал "не заслуживающим уважения" намерение Керри представить "в последнюю минуту" своего пребывания в должности свое видение параметров и план урегулирования палестино-израильского конфликта.

За резолюцию в пятницу проголосовали 14 стран - членов Совбеза ООН. Делегация США решила воздержаться. В резолюции подчеркивается, что строительство Израилем поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и полностью выполнять "все свои обязательства в этом отношении".

Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции Совета Безопасности ООН.